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ВСУ усилили атаки на Энергодар - РИА Новости, 15.07.2026
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07:28 15.07.2026
ВСУ усилили атаки на Энергодар

Яшина: интенсивность атак ВСУ на Энергодар возросла

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интенсивность атак ВСУ на Энергодар возросла за последние дни.
  • Противник все чаще наносит удары по гражданским людям и объектам городской среды, таким как автомобили, остановки общественного транспорта, дороги, жилая застройка.
  • Над городом ежедневно фиксируется большое количество беспилотников, которые пытаются атаковать гражданские объекты и создают психологическое давление на население.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за последние дни возросла, противник наносит удары по людям и объектам городской среды, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"За последние дни наблюдается усиление атак на Энергодар. Если раньше основной удар приходился по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения, то сейчас противник все чаще наносит удары непосредственно по гражданским людям и объектам городской среды", - сказала РИА Новости Яшина.
По ее словам, под атаками оказываются автомобили, остановки общественного транспорта, дороги, жилая застройка.
"Ежедневно над городом фиксируется большое количество беспилотников различных типов. Они пытаются атаковать гражданские объекты, транспорт, коммунальную инфраструктуру, а также создают постоянное психологическое давление на население. По сути, жители Энергодара живут в условиях непрекращающейся угрозы атак с воздуха", - сказала Яшина.
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В миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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