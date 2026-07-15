ВСУ усилили атаки на Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за последние дни возросла, противник наносит удары по людям и объектам городской среды, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, под атаками оказываются автомобили, остановки общественного транспорта, дороги, жилая застройка.

"Ежедневно над городом фиксируется большое количество беспилотников различных типов. Они пытаются атаковать гражданские объекты, транспорт, коммунальную инфраструктуру, а также создают постоянное психологическое давление на население. По сути, жители Энергодара живут в условиях непрекращающейся угрозы атак с воздуха", - сказала Яшина.