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В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 15.07.2026
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07:05 15.07.2026 (обновлено: 08:01 15.07.2026)

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область.
  • В городе Грайворон мужчина и женщина ранены из-за детонации дрона, в селе Никольское Белгородского округа ранен мужчина в результате атаки на частный дом.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
"Три мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В штабе уточнили, что в городе Грайворон мужчина и женщина ранены из-за детонации дрона, им оказывают помощь, после чего их переведут в городскую больницу Белгорода.
В оперштабе добавили, что в селе Никольское Белгородского округа мужчина ранен в результате атаки на частный дом, его доставляют в больницу.
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