В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.

В оперштабе добавили, что в селе Никольское Белгородского округа мужчина ранен в результате атаки на частный дом, его доставляют в больницу.