В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область.
- В городе Грайворон мужчина и женщина ранены из-за детонации дрона, в селе Никольское Белгородского округа ранен мужчина в результате атаки на частный дом.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
В штабе уточнили, что в городе Грайворон мужчина и женщина ранены из-за детонации дрона, им оказывают помощь, после чего их переведут в городскую больницу Белгорода.
В оперштабе добавили, что в селе Никольское Белгородского округа мужчина ранен в результате атаки на частный дом, его доставляют в больницу.