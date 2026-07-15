Краткий пересказ от РИА ИИ В Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта.

Среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области, отмечается кризис.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Из-за нехватки младшего офицерского состава ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, в украинских соцсетях отмечается кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ , действующих в Харьковской области

"Командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные офицеры, уволенные в запас", – сообщил источник.