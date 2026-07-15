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Командование ВСУ назначает командирами взводов курсантов военных училищ - РИА Новости, 15.07.2026
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Командование ВСУ назначает командирами взводов курсантов военных училищ

РИА Новости: командирами взводов ВСУ назначают курсантов без боевого опыта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта.
  • Среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области, отмечается кризис.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Из-за нехватки младшего офицерского состава ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, в украинских соцсетях отмечается кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области.
"Командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные офицеры, уволенные в запас", – сообщил источник.
Он также отметил, что опубликованные некрологи уничтоженных противников подтверждают эту информацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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