Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:38 15.07.2026
ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения

Яшина: ВСУ минируют дороги, чтобы изолировать Энергодар от нормального снабжения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения путем минирования подъездных дорог.
  • Минирование дорог серьезно осложняет передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов на Запорожскую АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска минированием подъездных дорог пытаются изолировать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар от нормального снабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС дистанционным минированием подъездных дорог из близлежащих населенных пунктов, по той же причине на станцию затруднена доставка запасов топлива для дизель-генераторов.
"Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения", - сказала Яшина.
По ее словам, такие действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Ульянов оценил переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
11 июля, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала