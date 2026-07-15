ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска минированием подъездных дорог пытаются изолировать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар от нормального снабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения", - сказала Яшина.