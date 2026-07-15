Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи

Силуанов и Николаев провели рабочую встречу в Москве

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве состоялась рабочая встреча министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова и главы Республики Саха Айсена Николаева, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы социально-экономического развития региона, исполнения регионального бюджета и реализации приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Центральное место в повестке заняли вопросы обеспечения надежного функционирования коммунального комплекса в преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов, организации и своевременного финансирования северного завоза жизнеобеспечивающих грузов в арктические и труднодоступные районы республики.

В ходе встречи отмечено устойчивое исполнение консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) по итогам первого полугодия 2026 года. Также отдельное внимание было уделено вопросам создания объектов социальной инфраструктуры.

Министр финансов и глава Якутии обсудили меры государственной поддержки для обеспечения бесперебойной доставки топливно-энергетических ресурсов, что имеет ключевое значение для прохождения отопительного сезона в северных территориях. Стороны договорились о продолжении системной работы по исполнению поручений президента Российской Федерации в части принятия исчерпывающих мер для финансирования северного завоза, реализации программы оздоровления государственных финансов и обеспечения сбалансированности бюджета республики.