Более 60 школ откроют в Подмосковье к новому учебному году

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 60 школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"К 1 сентября в Подмосковье откроем 62 школы: 14 новых и 48 после капитального ремонта. Все строящиеся школы у нас готовы на 85%, после завершения работ появится свыше 11,3 тысячи учебных мест", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".

По данным губернатора, к 1 сентября в Котельниках откроется большой воспитательно-образовательный комплекс: школа на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 мест. Там будут четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, современные мастерские.

Кроме того, в Ленинском округе инвестор возведет большую школу на 1675 мест. В ней будут 67 многофункциональных кластеров, столовая с террасой, библиотека с медиалабораторией, а также игровые площадки и огород на территории.