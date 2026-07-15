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Более 60 школ откроют в Подмосковье к новому учебному году - РИА Новости, 15.07.2026
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Новости Подмосковья
 
19:14 15.07.2026
Более 60 школ откроют в Подмосковье к новому учебному году

Воробьев: свыше 60 школ откроют в Московской области к 1 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свыше 60 школ откроют в Подмосковье к 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"К 1 сентября в Подмосковье откроем 62 школы: 14 новых и 48 после капитального ремонта. Все строящиеся школы у нас готовы на 85%, после завершения работ появится свыше 11,3 тысячи учебных мест", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
По данным губернатора, к 1 сентября в Котельниках откроется большой воспитательно-образовательный комплекс: школа на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 мест. Там будут четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, современные мастерские.
Кроме того, в Ленинском округе инвестор возведет большую школу на 1675 мест. В ней будут 67 многофункциональных кластеров, столовая с террасой, библиотека с медиалабораторией, а также игровые площадки и огород на территории.
Еще две школы на 1,1 тысячи мест возведут в ЖК "Новые Островцы" в Люберцах и в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском округе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыАндрей ВоробьевКотельники
 
 
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