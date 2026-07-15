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ВС России поразили три судна с военными грузами в районе Одессы - РИА Новости, 15.07.2026
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17:55 15.07.2026 (обновлено: 18:53 15.07.2026)
ВС России поразили три судна с военными грузами в районе Одессы

Российские военные поразили три сухогруза в двух портах в Одесской области

© Кадр видео из соцсетейПоследствия удара по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ
Последствия удара по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия удара по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продолжают бить по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.
  • Бойцы поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы.
  • Удары наносили ударными беспилотниками.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы, сообщило Минобороны.
"Продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", — рассказали там.
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Целями ударных беспилотников стали три сухогруза: один подбили в порту Южный, еще два находились на рейде в порту Одесса в ожидании разгрузки.
Ранее в среду ВС России там же поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и два цеха по производству дронов. Также удары пришлись по двум сухогрузам в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшим поставки для ВСУ.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФОдессаОдесская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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