ВС России поразили три судна с военными грузами в районе Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России продолжают бить по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.
- Бойцы поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы.
- Удары наносили ударными беспилотниками.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы, сообщило Минобороны.
Целями ударных беспилотников стали три сухогруза: один подбили в порту Южный, еще два находились на рейде в порту Одесса в ожидании разгрузки.
Ранее в среду ВС России там же поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и два цеха по производству дронов. Также удары пришлись по двум сухогрузам в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшим поставки для ВСУ.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18