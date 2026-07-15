ВС России поразили три судна с военными грузами в районе Одессы

© Кадр видео из соцсетей Последствия удара по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России продолжают бить по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

Бойцы поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы.

Удары наносили ударными беспилотниками.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы, сообщило Российские войска поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы, сообщило Минобороны

"Продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ ", — рассказали там.

Целями ударных беспилотников стали три сухогруза: один подбили в порту Южный, еще два находились на рейде в порту Одесса в ожидании разгрузки.

Ранее в среду ВС России там же поразили объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и два цеха по производству дронов. Также удары пришлись по двум сухогрузам в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшим поставки для ВСУ.