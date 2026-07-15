Бойцы "Севера" за ночь уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Артиллерийские расчеты РФ за минувшую ночь уничтожили пять вражеских пунктов управления БПЛА и более 80 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".