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Бойцы "Севера" за ночь уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 15.07.2026
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Бойцы "Севера" за ночь уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ

ВС России за ночь уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ

© Минобороны РоссииРасчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов Штурм-С группировки войск Север уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Минобороны России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские расчеты РФ за минувшую ночь уничтожили пять пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях.
  • В результате огневых ударов артиллерией и РСЗО было ликвидировано более 80 военнослужащих ВСУ и 12 автомобилей высокой проходимости.
  • Группировка войск «Север» ежесуточно продвигается вперед, оттесняя противника от государственной границы.
КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Артиллерийские расчеты РФ за минувшую ночь уничтожили пять вражеских пунктов управления БПЛА и более 80 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 5 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами... и более 80 солдат ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Кроме этого, уничтожено 12 вражеских автомобилей высокой проходимости.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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