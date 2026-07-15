Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерийские расчеты РФ за минувшую ночь уничтожили пять пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях.
- В результате огневых ударов артиллерией и РСЗО было ликвидировано более 80 военнослужащих ВСУ и 12 автомобилей высокой проходимости.
- Группировка войск «Север» ежесуточно продвигается вперед, оттесняя противника от государственной границы.
КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Артиллерийские расчеты РФ за минувшую ночь уничтожили пять вражеских пунктов управления БПЛА и более 80 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 5 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами... и более 80 солдат ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Кроме этого, уничтожено 12 вражеских автомобилей высокой проходимости.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – говорится в сообщении.