Рейтинг@Mail.ru
Сбивший девушку в Ярославле водитель автобуса заявил, что не видел ее - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 15.07.2026
Сбивший девушку в Ярославле водитель автобуса заявил, что не видел ее

Насмерть сбивший девушку в Ярославле водитель автобуса заявил, что не видел ее

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле автобус «ЛиАЗ» под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет.
  • По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Ярославле, сбивший насмерть девушку, утверждает, что не видел ее, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По данным прокуратуры и полиции, во вторник на проспекте Октября в Ярославле автобус "ЛиАЗ" под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет. Позже в полиции сообщили, что пострадавшая скончалась в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"Он (водитель - ред.) говорит, что не видел девушку… Стаж не знаю, но в целом по месту работы он характеризуется положительно", - рассказал собеседник.
Водитель задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения.
Набережная в городе Гагры - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии
14 июля, 18:37
 
ПроисшествияЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала