Сбивший девушку в Ярославле водитель автобуса заявил, что не видел ее

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Ярославле, сбивший насмерть девушку, утверждает, что не видел ее, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"Он (водитель - ред.) говорит, что не видел девушку… Стаж не знаю, но в целом по месту работы он характеризуется положительно", - рассказал собеседник.