Сбивший девушку в Ярославле водитель автобуса заявил, что не видел ее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославле автобус «ЛиАЗ» под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет.
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Ярославле, сбивший насмерть девушку, утверждает, что не видел ее, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По данным прокуратуры и полиции, во вторник на проспекте Октября в Ярославле автобус "ЛиАЗ" под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет. Позже в полиции сообщили, что пострадавшая скончалась в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"Он (водитель - ред.) говорит, что не видел девушку… Стаж не знаю, но в целом по месту работы он характеризуется положительно", - рассказал собеседник.
Водитель задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения.
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