В Ярославле задержали водителя автобуса, сбившего насмерть девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославле автобус «ЛиАЗ» под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
- Водитель задержан, суд изберет ему меру пресечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Ярославле, сбивший насмерть девушку, задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.
"В настоящее время водитель задержан, завтра суд по ходатайству следствия изберет ему меру пресечения", - сказала собеседница, отметив, что пока не владеет информацией, о какой мере пресечения будет ходатайствовать следствие.
По данным прокуратуры и полиции, во вторник на проспекте Октября в Ярославле автобус "ЛиАЗ" под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет. Позже в полиции сообщили, что пострадавшая скончалась в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.