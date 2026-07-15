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В Ярославле задержали водителя автобуса, сбившего насмерть девушку - РИА Новости, 15.07.2026
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16:59 15.07.2026 (обновлено: 17:11 15.07.2026)
В Ярославле задержали водителя автобуса, сбившего насмерть девушку

В Ярославле задержали сбившего насмерть девушку водителя автобуса

© Госавтоинспекция Ярославской области/TelegramМесто ДТП с участием автобуса и пешехода в Ярославле
Место ДТП с участием автобуса и пешехода в Ярославле - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Госавтоинспекция Ярославской области/Telegram
Место ДТП с участием автобуса и пешехода в Ярославле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле автобус «ЛиАЗ» под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
  • Водитель задержан, суд изберет ему меру пресечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Ярославле, сбивший насмерть девушку, задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.
"В настоящее время водитель задержан, завтра суд по ходатайству следствия изберет ему меру пресечения", - сказала собеседница, отметив, что пока не владеет информацией, о какой мере пресечения будет ходатайствовать следствие.
По данным прокуратуры и полиции, во вторник на проспекте Октября в Ярославле автобус "ЛиАЗ" под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет. Позже в полиции сообщили, что пострадавшая скончалась в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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