В Ярославле задержали водителя автобуса, сбившего насмерть девушку

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Водитель автобуса в Ярославле, сбивший насмерть девушку, задержан, в четверг суд изберет ему меру пресечения, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.

"В настоящее время водитель задержан, завтра суд по ходатайству следствия изберет ему меру пресечения", - сказала собеседница, отметив, что пока не владеет информацией, о какой мере пресечения будет ходатайствовать следствие.