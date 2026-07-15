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ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.07.2026
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03:11 15.07.2026
ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев

Патрушев: ВМФ России способен обеспечить безопасность на всех направлениях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-Морской Флот России способен обеспечить безопасность страны на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
  • В этом году ВМФ России отмечает 330-летие.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот способен обеспечить безопасность России на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В нынешнем году ВМФ России отметит свое 330-летие.
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"За годы своего существования Военно-Морской Флот прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе", - подчеркнул Патрушев.
Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями, отметил Патрушев.
"Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана", - добавил он.
Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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БезопасностьРоссияНиколай Патрушев
 
 
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