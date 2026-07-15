ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-Морской Флот России способен обеспечить безопасность страны на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

В этом году ВМФ России отмечает 330-летие.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот способен обеспечить безопасность России на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В нынешнем году ВМФ России отметит свое 330-летие.

"За годы своего существования Военно-Морской Флот прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе", - подчеркнул Патрушев

Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями, отметил Патрушев.

"Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана", - добавил он.