ВМФ способен обеспечить безопасность России, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-Морской Флот России способен обеспечить безопасность страны на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
- В этом году ВМФ России отмечает 330-летие.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военно-Морской Флот способен обеспечить безопасность России на всех направлениях при любых вариантах развития событий, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В нынешнем году ВМФ России отметит свое 330-летие.
Россия гордится выдающимися флотоводцами и мореплавателями, отметил Патрушев.
"Следуя морским традициям, их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана", - добавил он.
Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.