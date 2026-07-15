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Вэнс признал, что не знает, к чему приведет конфликт с Ираном - РИА Новости, 15.07.2026
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22:00 15.07.2026
Вэнс признал, что не знает, к чему приведет конфликт с Ираном

Вэнс признал, что не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном

© AP Photo / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что не знает, к какому исходу приведет конфликт с Ираном.
  • Вэнс ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что относится к этому «с меньшим энтузиазмом».
  • По словам Вэнса, США одновременно используют экономическое давление и стимулы, ведут переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном.
"Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений", - сказал Вэнс в эфире подкаста Джо Рогана.
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При этом вице-президент ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вэнс относится к этому "с меньшим энтузиазмом".
"Моя задача - дать президенту Соединенных Штатов лучший совет, какой только могу. Думаю, он уже немного рассказал о том, каким был этот совет", - сказал Вэнс.
По словам Вэнса, на данном этапе США одновременно используют экономическое давление и стимулы, ведут переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства, пытаясь направить ситуацию в более благоприятное русло.
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