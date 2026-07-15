Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 15.07.2026
В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения

В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 4829 человек

© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4829 человек.
  • В 106 временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, без жилья остаются более 17 тысяч человек.
  • В ликвидации последствий землетрясения задействованы почти 31 тысяча сотрудников экстренных служб, более 31 тысячи добровольцев и 2408 иностранных спасателей.
МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4829, во временных лагерях находятся более 20,8 тысячи человек, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.
«

"Погибли 4 829 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462", - говорится в документе, который Родригес разместил в Telegram-канале.

По сравнению с предыдущими данными число погибших увеличилось на 95 человек. Количество спасенных живыми остается неизменным.
Согласно обновленным данным, в 106 временных лагерях размещены 20 857 человек, без жилья остаются 17 907 человек. Помощь оказана 128 324 семьям, медицинскую помощь получили 34 872 человека, пострадавшим распределено 10 063 тонны продовольствия и более 24,23 миллиона литров воды.
После двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле зарегистрировано 1284 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 315 добровольцев и 2408 иностранных спасателей.
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Венесуэла открыла международный счет для пожертвований
3 июля, 05:12
 
В миреВенесуэлаХорхе РодригесЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала