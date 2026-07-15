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В Свердловской области уровень воды в реке Ница вырос на 54 сантиметра - РИА Новости, 15.07.2026
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08:52 15.07.2026
В Свердловской области уровень воды в реке Ница вырос на 54 сантиметра

Уровень воды в реке Ница в Ирбите вырос на 54 сантиметра

© Фото : Николай Юдин/ВКонтактеПодъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Николай Юдин/ВКонтакте
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень воды в реке Ница в городе Ирбите за сутки вырос на 54 сантиметра.
  • Из-за подъема воды до критической отметки в Ирбите ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
  • Подтопление охватило приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживает 434 человека, в том числе 98 жилых домов и дач, где проживает 250 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Ница в городе Ирбите в Свердловской области за сутки вырос на 54 сантиметра, что привело к расширению зоны подтопления домов и участков, сообщил глава города Николай Юдин в среду.
Сильные дожди начались в конце июня в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. Во вторник режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите из-за подъема уровня воды до критической отметки в реке Ница. Ранее режим ЧС был введен и на территории Ирбитского района.
"Подъем воды продолжается. По данным гидропоста УГМС, на 08.00 уровень реки Ница составил 786 сантиметров. За сутки его высота поднялась на 54 сантиметра", – написал Юдин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что это привело к расширению территории подтопления, которая охватила приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживает 434 человека, в том числе 98 жилых домов и дач, где проживает 250 человек.
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