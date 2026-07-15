В Свердловской области уровень воды в реке Ница вырос на 54 сантиметра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Ница в городе Ирбите в Свердловской области за сутки вырос на 54 сантиметра, что привело к расширению зоны подтопления домов и участков, сообщил глава города Николай Юдин в среду.

Он отметил, что это привело к расширению территории подтопления, которая охватила приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживает 434 человека, в том числе 98 жилых домов и дач, где проживает 250 человек.