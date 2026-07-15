В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога

Краткий пересказ от РИА ИИ В Улан-Удэ семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки.

Подозреваемый в нападении на врача задержан, он отказался давать показания.

УЛАН-УДЭ, 15 июл - РИА Новости. Мужчину, напавшего на врача-гинеколога во время приема беременной в поликлинике, задержали в Улан-Удэ, сообщило региональное СУСК РФ.

Во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки, врачу понадобилась медицинская помощь. Цыденов взял ситуацию на личный контроль. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

"В Улан-Удэ в рамках уголовного дела о нападении на врача в 1-й поликлинике задержан подозреваемый. В ходе допроса мужчина отказался давать показания", - говорится в сообщении.