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В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога - РИА Новости, 15.07.2026
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08:21 15.07.2026
В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога

В Улан-Удэ задержали мужчину, напавшего на гинеколога во время приема беременной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки.
  • Подозреваемый в нападении на врача задержан, он отказался давать показания.
УЛАН-УДЭ, 15 июл - РИА Новости. Мужчину, напавшего на врача-гинеколога во время приема беременной в поликлинике, задержали в Улан-Удэ, сообщило региональное СУСК РФ.
Во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки, врачу понадобилась медицинская помощь. Цыденов взял ситуацию на личный контроль. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
"В Улан-Удэ в рамках уголовного дела о нападении на врача в 1-й поликлинике задержан подозреваемый. В ходе допроса мужчина отказался давать показания", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
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