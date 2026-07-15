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Украинский неонацист пожаловался, что Киев стал дальше от "победы" - РИА Новости, 15.07.2026
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23:11 15.07.2026
Украинский неонацист пожаловался, что Киев стал дальше от "победы"

Украинский неонацист Стерненко пожаловался, что Киев стал дальше от "победы"

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко пожаловался, что Украина стала значительно дальше от "победы" на фоне новости об отставке Михаила Федорова с поста главы украинского оборонного ведомства.
  • Стерненко добавил, что больше не является советником министра обороны Украины.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава одесского "Правого сектора"*, бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко на фоне информации об отставке Михаила Федорова с поста главы украинского оборонного ведомства заявил, что Украина стала значительно дальше от "победы".
Ранее в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Позже Федоров подтвердил, что уходит с должности, опубликовав прощальный пост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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"Обидно, что сегодня наше государство стало значительно дальше от победы. Обидно, что реальные реформы даже не дали начать", - написал Стерненко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что он теперь не является советником министра обороны Украины.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг. По его словам, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Министры на Украине узнали об отставке правительства из поста Зеленского
14 июля, 16:33
 
В миреУкраинаРоссияМихаил ФедоровИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийПравый секторВерховная Рада УкраиныНафтогаз Украины
 
 
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