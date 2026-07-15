Жители Украины будут сидеть зимой без тепла неделями, считает эксперт

По его словам, предстоящей зимой, вероятнее всего, снова будут повреждения ТЭС и электроподстанций.

"Значит мы будем сидеть без тепла, без электроэнергии, как в прошлом году, как в этом году. Днями, неделями будем сидеть без света, без воды, без тепла. Это факт", - сказал Попенко в интервью YouTube-каналу украинской журналистки Ланы Шевчук.