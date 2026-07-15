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Жители Украины будут сидеть зимой без тепла неделями, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2026
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19:52 15.07.2026
Жители Украины будут сидеть зимой без тепла неделями, считает эксперт

Попенко: жители Украины будут сидеть зимой без тепла и электроэнергии неделями

© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что жители Украины предстоящей зимой могут остаться без тепла и электроэнергии на длительный срок в случае новых повреждений объектов энергетики.
  • Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле для переживания следующей зимы.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Жители Украины предстоящей зимой будут сидеть без тепла и электроэнергии днями и неделями в случае новых повреждений объектов энергетики, заявил глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его словам, предстоящей зимой, вероятнее всего, снова будут повреждения ТЭС и электроподстанций.
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"Значит мы будем сидеть без тепла, без электроэнергии, как в прошлом году, как в этом году. Днями, неделями будем сидеть без света, без воды, без тепла. Это факт", - сказал Попенко в интервью YouTube-каналу украинской журналистки Ланы Шевчук.
Экс-министр энергетики Украины Иван Плачковв конце марта порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
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