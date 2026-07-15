Краткий пересказ от РИА ИИ Воля жителей ЕС на предстоящих выборах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Interia.

В европейских странах набирают популярность оппозиционные партии, например, «Альтернатива для Германии» и партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Воля жителей ЕС на предстоящих выборах в своих странах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Воля жителей ЕС на предстоящих выборах в своих странах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Interia

"Некоторые страны Европы продемонстрировали солидарность с Украиной . Однако вскоре может оказаться, что самым большим испытанием для Украины станут <…> прихоти избирателей в западных демократиях", — сообщается в материале.

Автор отмечает, что многие европейские страны испытывают кризис, и все большую популярность набирают оппозиционные партии. Например, у "Альтернативы для Германии" (АДГ) появляется все больше сторонников в ФРГ, а во Франции фаворитом считают лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в поддержке Украины и не желают оказывать ей военную помощь.