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"Большое испытание". СМИ забили тревогу из-за назревающего удара по Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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19:50 15.07.2026
"Большое испытание". СМИ забили тревогу из-за назревающего удара по Украине

Interia: воля избирателей ЕС станет серьезным испытанием для Украины

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воля жителей ЕС на предстоящих выборах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Interia.
  • В европейских странах набирают популярность оппозиционные партии, например, «Альтернатива для Германии» и партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Воля жителей ЕС на предстоящих выборах в своих странах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Interia.
"Некоторые страны Европы продемонстрировали солидарность с Украиной. Однако вскоре может оказаться, что самым большим испытанием для Украины станут <…> прихоти избирателей в западных демократиях", — сообщается в материале.
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Автор отмечает, что многие европейские страны испытывают кризис, и все большую популярность набирают оппозиционные партии. Например, у "Альтернативы для Германии" (АДГ) появляется все больше сторонников в ФРГ, а во Франции фаворитом считают лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в поддержке Украины и не желают оказывать ей военную помощь.
В начале мая компания YouGov провела исследование, согласно которому более 70% граждан Германии негативно настроены в отношении главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Во Франции деятельность президента Эммануэля Макрона одобряет лишь 23%, а 72% характеризуют его с противоположной стороны, следует из результатов опроса.
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В миреУкраинаГерманияФранцияЭммануэль МакронФридрих МерцАльтернатива для Германии (партия)ЕвросоюзМарин Ле ПенDer Spiegel
 
 
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