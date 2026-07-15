Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воля жителей ЕС на предстоящих выборах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Interia.
- В европейских странах набирают популярность оппозиционные партии, например, «Альтернатива для Германии» и партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Воля жителей ЕС на предстоящих выборах в своих странах станет серьезным испытанием для Украины, пишет польское издание Interia.
Автор отмечает, что многие европейские страны испытывают кризис, и все большую популярность набирают оппозиционные партии. Например, у "Альтернативы для Германии" (АДГ) появляется все больше сторонников в ФРГ, а во Франции фаворитом считают лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что страны так называемой "коалиции желающих" все больше сомневаются в поддержке Украины и не желают оказывать ей военную помощь.
В начале мая компания YouGov провела исследование, согласно которому более 70% граждан Германии негативно настроены в отношении главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Во Франции деятельность президента Эммануэля Макрона одобряет лишь 23%, а 72% характеризуют его с противоположной стороны, следует из результатов опроса.