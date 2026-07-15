СМИ сообщили о панике на Украине после ударов ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Усиление российских ударов по украинским портам на Черном море снизило мощности Украины по экспорту зерна.
- Из-за атак страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Усиление российских ударов по украинским портам на Черном море, в том числе по Одессе, значительно снизило мощности Украины по экспорту зерна, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию аграриев страны (ААУ).
"Страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через жизненно важные черноморские порты из-за участившихся российских ракетных и беспилотных атак", — говорится в материале.
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Отмечается, что экспорт сельхозпродукции, такой как зерно и растительные масла, остается крупнейшим источником поступлений иностранной валюты для Украины, а более 90 процентов этой продукции отправляется через порты на юге Одесской области.
В среду Минобороны России сообщило, что российские войска ночью атаковали украинские порты Одесса и Черноморск. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, цеха по производству и сборке беспилотников. Среди других подбитых целей — четыре судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский, доставлявшие грузы для боевиков ВСУ.