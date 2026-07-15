СМИ сообщили о панике на Украине после ударов ВС России

"Страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через жизненно важные черноморские порты из-за участившихся российских ракетных и беспилотных атак", — говорится в материале.

В среду Минобороны России сообщило, что российские войска ночью атаковали украинские порты Одесса и Черноморск. По данным ведомства, были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, цеха по производству и сборке беспилотников. Среди других подбитых целей — четыре судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский, доставлявшие грузы для боевиков ВСУ.