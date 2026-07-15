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В МИД высказались о войсках коалиции желающих на Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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16:11 15.07.2026 (обновлено: 20:00 15.07.2026)
В МИД высказались о войсках коалиции желающих на Украине

Захарова назвала войска коалиции желающих на Украине законной военной целью

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что размещение на Украине войск «коалиции желающих» неприемлемо для России.
  • Такие войска будут рассматриваться Россией как законные военные цели.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Размещение на Украине войск "коалиции желающих" неприемлемо для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, ввод на Украину каких-либо военных контингентов европейских стран будет де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России.
"По словам президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона, планы по развертыванию таких сил, которые будут дислоцированы вдали от линии фронта, готовы, а в ближайшие месяцы в пограничных с Украиной европейских странах пройдут учения", - напомнила Захарова на брифинге.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Эммануэль Макрон заявил, что они приняли решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах в ближайшее время. Как утверждает президент Финляндии Александр Стубб, такие учения пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии с участием 1,5 тысяч военнослужащих.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Как заявлял президент России Владимир Путин, смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В Кремле называют это "объединение" коалицией подстрекателей войны, уточняя, что это группа стран, которая не хочет мира.
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