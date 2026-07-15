Краткий пересказ от РИА ИИ Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк действует по методичкам гитлеровских спецслужб.

Борис Тарасюк предложил переименовать Украину в Русь, ссылаясь на историю Киевской Руси.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, предложивший переименовать Украину в Русь, действует по методичкам гитлеровских спецслужб, которые более 80 лет назад готовили свою агентуру из числа украинцев, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Этот бывший глава украинского МИДа работает по нацистским методичкам", - сказал Мягков.

Бывший министр иностранных дел Украины Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью. По его словам, подобное название связано с историей Киевской Руси, название, которое Москва якобы "украла" при Петре I.

В мае нынешнего года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала рассекреченные архивные документы о том, как германская военная разведка в ходе Великой Отечественной войны в лагере "Шталаг 326" готовила свою агентуру из числа советских военнопленных-украинцев, пропитывая их идеями украинского шовинизма и ненавистью ко всему русскому на основе откровенной псевдоисторической ахинеи. Как отмечалось в этих документах, "от каждого украинца добивались, чтобы он усвоил, что, когда создалась Украина, она называлась "Русь", что русских якобы вообще не существовало, а гораздо позже "смесь финнов с монголами" украла у украинцев это название.

"Но и гитлеровская военная разведка действовала не на пустом месте", - отметил Мягков. По его словам, подобные нарративы воспевались австро-венгерской разведкой, которая еще с XIX века активно развивала идеи украинского национализма в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии. Смысл тех действий был в том, чтобы запустить идеи украинского национализма на территорию Российской империи, в Малороссию, и расколоть единый народ.

"И все те методички сейчас просто-напросто подправляют для использования в новых обстоятельствах. Но я посмотрел бы, как националисты-бандеровцы на западе Украины воспримут идею бывшего главы МИД Украины о переименовании страны в Русь", - пояснил Мягков.