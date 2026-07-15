Рейтинг@Mail.ru
В Канаде и Британии призвали Киев остановить продажу смертельного химиката - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 15.07.2026
В Канаде и Британии призвали Киев остановить продажу смертельного химиката

Семьи из Канады и Британии призвали Украину не продавать смертельный химикат

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семьи из Канады и Британии потребовали от Киева прекратить продажу высококонцентрированного химиката, ставшего причиной гибели их близких.
  • Продавец назвал товар пищевым консервантом, а полиция Украины отказалась расследовать дело из-за отсутствия запрета на вещество.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV.
"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Захарова высказалась о рассекреченных документах о лабораториях на Украине
12 июня, 20:14
Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду, назвав его пищевым консервантом. Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.
Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.
По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, - 23-летняя британка Грейс Притчард из Саффолка и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди из Оттавы. Обе девушки нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.
CTV напоминает, что ранее в Канаде был осужден Кеннет Лоу, продававший такой же химикат, телеканал связывает его деятельность с по меньшей мере 150 смертями.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Дмитриев прокомментировал данные о биолабораториях США на Украине
13 июня, 14:05
 
В миреКанадаУкраинаВеликобританияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала