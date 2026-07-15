Краткий пересказ от РИА ИИ Семьи из Канады и Британии потребовали от Киева прекратить продажу высококонцентрированного химиката, ставшего причиной гибели их близких.

Продавец назвал товар пищевым консервантом, а полиция Украины отказалась расследовать дело из-за отсутствия запрета на вещество.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал Семьи из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить продажу высококонцентрированного химиката, который стал причиной гибели их близких, сообщает телеканал CTV

"Канадские и британские семьи призывают правительство Украины защитить уязвимых молодых людей во всем мире и пресечь продажу смертельно опасного химического вещества", - говорится в сообщении.

Украинский продавец Леонид Закутенко подтвердил журналистам телеканала, что регулярно отправляет свой товар в Канаду , назвав его пищевым консервантом. Полиция Украины в свою очередь отказывается расследовать дело, ссылаясь на то, что данное химическое вещество не входит в список запрещенных.

Как подчеркивает телеканал, семьи погибших направили письмо Владимиру Зеленскому, а полиция Великобритании уже начала расследование.

По данным CTV, среди погибших от опасного химиката, заказанного через украинские сайты, - 23-летняя британка Грейс Притчард из Саффолка и 22-летняя канадка Аннека Даллин О'Грэйди из Оттавы. Обе девушки нашли информацию о веществе онлайн и получили посылки с украинскими обратными адресами. Родители погибших заявляют, что концентрация продаваемого вещества намного превышала допустимую для кулинарных целей.