ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Краткий пересказ от РИА ИИ С марта 2027 года временная защита в странах Евросоюза будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности.

Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза.

Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год, с марта 2027 года до 4 марта 2028 года.

БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза решили, что с марта 2027 года временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", - говорится в документе.

Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, уточняется в заявлении.

Для получения статуса новым заявителям необходимо будет подтвердить выполнение воинской обязанности. В качестве подтверждения могут использоваться, например, паспорт со штампом украинских пограничных органов о законном выезде из страны либо документ, в том числе в электронном виде, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.

Одновременно Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год, с марта 2027 года до 4 марта 2028 года.

"Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех людей, покинувших Украину", - заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.

Механизм временной защиты действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета ЕС, по состоянию на 31 мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах ЕС.