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ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам - РИА Новости, 15.07.2026
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11:11 15.07.2026 (обновлено: 11:24 15.07.2026)
ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

ЕС с 2027 года будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С марта 2027 года временная защита в странах Евросоюза будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности.
  • Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза.
  • Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год, с марта 2027 года до 4 марта 2028 года.
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза решили, что с марта 2027 года временная защита будет предоставляться новым заявителям с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", - говорится в документе.
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Новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, уточняется в заявлении.
Для получения статуса новым заявителям необходимо будет подтвердить выполнение воинской обязанности. В качестве подтверждения могут использоваться, например, паспорт со штампом украинских пограничных органов о законном выезде из страны либо документ, в том числе в электронном виде, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или ее выполнение.
Одновременно Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год, с марта 2027 года до 4 марта 2028 года.
"Продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех людей, покинувших Украину", - заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.
Механизм временной защиты действует в Евросоюзе с марта 2022 года. По данным Совета ЕС, по состоянию на 31 мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 миллиона человек. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах ЕС.
Ранее механизм временной защиты был продлен до 4 марта 2027 года, на этот период действуют прежние правила ее предоставления. Новое решение Совета ЕС должно быть формально утверждено в ближайшие недели и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
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