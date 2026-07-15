Рейтинг@Mail.ru
Трамп избавился от Украины необычным способом - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 15.07.2026 (обновлено: 06:41 15.07.2026)
Трамп избавился от Украины необычным способом

Ilta-Sanomat: Трамп опубликовал коллаж, заменив карту Украины на Америку

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с мировыми лидерами, заменив карту Украины на изображение Северной Америки.
  • На измененной карте флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с мировыми лидерами, заменив карту Украины на изображение Северной Америки с территориальными претензиями США, на это обратила внимание финская газета Ilta-Sanomat.
За основу Трамп взял фото, сделанное во время визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон в августе 2025 года.
© Соцсети Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона
Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Соцсети
Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона
"В результате обработки изображения рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США "прикрывает" Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины", — говорится в материале.
Трамп никак не прокомментировал свой пост, ограничившись лишь публикацией провокационной картинки.
Президент США ранее неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом на фоне торговых споров. Он также заявлял о претензиях на Гренландию и Венесуэлу, чьего президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Владимир Зеленский на параде в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
"Нашел способ": Зеленский опозорился на параде в Париже
03:33
 
В миреСШАУкраинаВенесуэлаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала