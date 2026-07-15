Трамп избавился от Украины необычным способом

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с мировыми лидерами, заменив карту Украины на изображение Северной Америки.

На измененной карте флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с мировыми лидерами, заменив карту Украины на изображение Северной Америки с территориальными претензиями США, на это обратила внимание финская газета Ilta-Sanomat.

За основу Трамп взял фото, сделанное во время визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон в августе 2025 года.

© Соцсети Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона © Соцсети Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона

"В результате обработки изображения рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США "прикрывает" Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины", — говорится в материале.

Трамп никак не прокомментировал свой пост, ограничившись лишь публикацией провокационной картинки.