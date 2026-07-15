Трамп избавился от Украины необычным способом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с мировыми лидерами, заменив карту Украины на изображение Северной Америки.
- На измененной карте флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с мировыми лидерами, заменив карту Украины на изображение Северной Америки с территориальными претензиями США, на это обратила внимание финская газета Ilta-Sanomat.
За основу Трамп взял фото, сделанное во время визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон в августе 2025 года.
© Соцсети Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона
© Соцсети
Коллаж президента США Дональда Трампа с заменой карты Украины на карту Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона
"В результате обработки изображения рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США "прикрывает" Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины", — говорится в материале.
Трамп никак не прокомментировал свой пост, ограничившись лишь публикацией провокационной картинки.
Президент США ранее неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом на фоне торговых споров. Он также заявлял о претензиях на Гренландию и Венесуэлу, чьего президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.