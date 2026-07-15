"Готовы на все": в Киеве пришли в ярость после слов Макрона о капитуляции

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что за заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины кроется страх перед поражением Киева.

Соскин полагает, что Макрону следует заняться переговорами для достижения мира на Украине, а не использовать агрессивную риторику.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. За заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины кроется страх перед поражением Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Макрон сошел с ума, раз вместо призыва к миру потребовал не подписывать капитуляцию перед Россией . Он вообще положение дел на фронте видел? Мы готовы пойти на все, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся все потерять, раз хотят воевать", — сказал он.

По словам эксперта, Макрону следует не использовать агрессивную риторику, а заняться переговорами, чтобы быстрее добиться мира на Украине.

"Это же просто людоедская позиция, когда за красивыми фразами скрывается подлое желание использовать нас, украинцев, в интересах коалиции этой. Печально, что Зеленский на это повелся", — добавил Соскин.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. Он назвал неприемлемыми любые попытки договориться с Москвой за счет интересов Киева.