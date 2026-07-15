Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что за заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины кроется страх перед поражением Киева.
- Соскин полагает, что Макрону следует заняться переговорами для достижения мира на Украине, а не использовать агрессивную риторику.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. За заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины кроется страх перед поражением Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Макрону следует не использовать агрессивную риторику, а заняться переговорами, чтобы быстрее добиться мира на Украине.
"Это же просто людоедская позиция, когда за красивыми фразами скрывается подлое желание использовать нас, украинцев, в интересах коалиции этой. Печально, что Зеленский на это повелся", — добавил Соскин.
Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. Он назвал неприемлемыми любые попытки договориться с Москвой за счет интересов Киева.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".