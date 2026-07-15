"Нашел способ": Зеленский опозорился на параде в Париже

Single-Use Plastics Directive (SUPD, Директива 2019/904) — это законодательная инициатива Европейского союза, принятая в июне 2019 года и вступившая в силу 3 июля 2024 года. Ее главная цель — сократить количество пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Согласно ей, пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия. Это правило стало обязательным во всех государствах-членах ЕС с 3 июля 2024 года. Во Франции за нарушение экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.