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"Нашел способ": Зеленский опозорился на параде в Париже - РИА Новости, 15.07.2026
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03:33 15.07.2026 (обновлено: 03:42 15.07.2026)
"Нашел способ": Зеленский опозорился на параде в Париже

Clash Report: Зеленский нарушил директиву ЕС во время парада в Париже

© Кадр из трансляцииВладимир Зеленский на параде в Париже
Владимир Зеленский на параде в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Кадр из трансляции
Владимир Зеленский на параде в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский сорвал пластиковую крышку с бутылки на параде в Париже, нарушив соответствующую директиву ЕС.
  • Видео с Зеленским стало вирусным, пользователи пошутили о способе обойти директиву и пожаловались на непрактичность новых крышек.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сорвал на параде в Париже пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву ЕС, на это обратило внимание издание Clash Report в своем Telegram-канале.
"Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону", — говорится в публикации.
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Хорватское издание Index отметило, что видео с Зеленским быстро стало вирусным. Некоторые пользователи пошутили, что Зеленский "нашел способ обойти директиву", в то время как другие пожаловались на непрактичность новых крышек.
Накануне в Париже прошел традиционный военный парад по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии. По Елисейским Полям в пешем строю прошли около 6,7 тысячи военных, что стало самым большим числом участников для этого мероприятия. К французским солдатам присоединились 500 военнослужащих из стран так называемой коалиции желающих, в том числе 25 украинцев. На мероприятии наряду с другими европейскими лидерами присутствовал и Владимир Зеленский, прилетевший во Францию для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".
Single-Use Plastics Directive (SUPD, Директива 2019/904) — это законодательная инициатива Европейского союза, принятая в июне 2019 года и вступившая в силу 3 июля 2024 года. Ее главная цель — сократить количество пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Согласно ей, пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия. Это правило стало обязательным во всех государствах-членах ЕС с 3 июля 2024 года. Во Франции за нарушение экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.
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