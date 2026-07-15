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СМИ: Зеленский загнал себя в тупик - РИА Новости, 15.07.2026
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01:22 15.07.2026
СМИ: Зеленский загнал себя в тупик

UnHerd: Зеленский загнал себя в тупик, поругавшись с Польшей

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики Украины, загнав себя в тупик, пишет издание UnHerd.
  • Ухудшение отношений с Польшей и риск потери поддержки со стороны Варшавы вынудили Зеленского пересмотреть стратегию действий.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики Украины, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в ЕС, пишет британское издание UnHerd.
"Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с, пожалуй, самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, которые дремали во время борьбы против России", — говорится в материале.
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Как считает издание, именно ухудшение отношение с Польшей и риск потери поддержки со стороны Варшавы вынудили Зеленского пересмотреть стратегию действий и начать перестановки в правительстве.
"Тем не менее, "новый фундамент", который, по словам Зеленского, необходим для отношений с Польшей и Венгрией, отражает и растущую обеспокоенность по поводу отношений с ЕС", — говорится в материале.
Вчера украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет за собой роспуск всего кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, премьером с наиболее высокой долей вероятности станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
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Отношения Польши и Украины много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН*-УПА*.
В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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В миреПольшаВаршаваУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада УкраиныНафтогаз Украины
 
 
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