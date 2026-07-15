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В Уфе осудили женщину, отвечавшую за перевернувшийся батут с детьми - РИА Новости, 15.07.2026
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10:42 15.07.2026 (обновлено: 10:43 15.07.2026)
В Уфе осудили женщину, отвечавшую за перевернувшийся батут с детьми

Предприниматель получила два года условно за перевернувшийся в Уфе батут

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияБатут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе батут «Надувная горка "Супергерои"» опрокинулся из-за порывов ветра, пострадали двое детей.
  • Предприниматель, отвечавшая за батут, получила два года лишения свободы условно.
  • Суд взыскал с предпринимателя более одного миллиона рублей компенсации в пользу потерпевших.
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Предприниматель, отвечавшая за батут в Уфе, который перевернулся от порывов ветра вместе с игравшими на нем детьми, получила два года лишения свободы условно и заплатит более миллиона рублей компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Батут "Надувная горка "Супергерои" вместе с игравшими на нем детьми во время порывов ветра опрокинулся в Ленинском районе Уфы в августе 2025 года. После инцидента было возбуждено дело о небезопасной эксплуатации конструкции. Предприниматель, которая оказывала услуги в сфере отдыха и развлечений, оказалась на скамье подсудимых. Следователи пришли к выводу, что женщина не обеспечила надежное закрепление батута на грунте. В результате падения горки двое детей получили травмы различной степени тяжести.
"Подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Также суд взыскал более одного миллиона рублей компенсации в пользу потерпевших. Приговор не вступил в силу.
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