В Уфе осудили женщину, отвечавшую за перевернувшийся батут с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уфе батут «Надувная горка "Супергерои"» опрокинулся из-за порывов ветра, пострадали двое детей.
- Предприниматель, отвечавшая за батут, получила два года лишения свободы условно.
- Суд взыскал с предпринимателя более одного миллиона рублей компенсации в пользу потерпевших.
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Предприниматель, отвечавшая за батут в Уфе, который перевернулся от порывов ветра вместе с игравшими на нем детьми, получила два года лишения свободы условно и заплатит более миллиона рублей компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Батут "Надувная горка "Супергерои" вместе с игравшими на нем детьми во время порывов ветра опрокинулся в Ленинском районе Уфы в августе 2025 года. После инцидента было возбуждено дело о небезопасной эксплуатации конструкции. Предприниматель, которая оказывала услуги в сфере отдыха и развлечений, оказалась на скамье подсудимых. Следователи пришли к выводу, что женщина не обеспечила надежное закрепление батута на грунте. В результате падения горки двое детей получили травмы различной степени тяжести.
"Подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Также суд взыскал более одного миллиона рублей компенсации в пользу потерпевших. Приговор не вступил в силу.