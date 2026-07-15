В Уфе осудили женщину, отвечавшую за перевернувшийся батут с детьми

ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Предприниматель, отвечавшая за батут в Уфе, который перевернулся от порывов ветра вместе с игравшими на нем детьми, получила два года лишения свободы условно и заплатит более миллиона рублей компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.