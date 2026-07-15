ВС России поразили суда, доставлявшие грузы для ВСУ в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту «Черноморск» в Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ.
- Удар по суднам нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ВС РФ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Контейнеровоз и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, поражены ударом ВС РФ в порту "Черноморск" в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ночью ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.