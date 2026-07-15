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ВС России нанесли удары по украинским портам - РИА Новости, 15.07.2026
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07:55 15.07.2026 (обновлено: 08:53 15.07.2026)
ВС России нанесли удары по украинским портам

ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К
Истребитель-перехватчик МиГ-31К - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России атаковали украинские порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны.
  • Они поразили резервуары с ГСМ, цеха по производству беспилотников и четыре судна.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали украинские порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны.
"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, цеха по производству и сборке беспилотников", — говорится в заявлении.
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Среди других подбитых целей — четыре судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский, доставлявшие грузы для боевиков ВСУ, добавили в министерстве.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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