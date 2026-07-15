ВС России нанесли удары по украинским портам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России атаковали украинские порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны.
- Они поразили резервуары с ГСМ, цеха по производству беспилотников и четыре судна.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали украинские порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны.
"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, цеха по производству и сборке беспилотников", — говорится в заявлении.
Среди других подбитых целей — четыре судна в портах Черноморск и Днепро-Бугский, доставлявшие грузы для боевиков ВСУ, добавили в министерстве.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18