ВС России нанесли удары по украинским портам

"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ, цеха по производству и сборке беспилотников", — говорится в заявлении.