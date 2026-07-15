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Сотрудник военкомата на Украине избил женщину, мешавшую похищению - РИА Новости, 15.07.2026
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17:28 15.07.2026
Сотрудник военкомата на Украине избил женщину, мешавшую похищению

Лубинец: сотрудник военкомата во Львове избил женщину, мешавшую похищению

CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548Город Львов
Город Львов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Konstantin Brizhnichenko / Это фотография объекта культурного наследия Украины, номер: 46-101-0548
Город Львов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об избиении женщины сотрудником военкомата во Львове.
  • Женщина пыталась предотвратить похищение мужчины полицейскими и неизвестными в камуфляже.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове избил женщину, пытавшуюся предотвратить похищение мужчины полицейскими и неизвестными в камуфляже, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Львов. Центр города. В социальных сетях и медиа распространились видео, на которых, вероятно, военнослужащий ЛОТЦК и СП (Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) применил физическое воздействие на женщину во время мер по оповещению", - написал Лубинец в Telegram-канале.
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На опубликованном им видео женщина кричит и держится за мужчину, которого пытаются утащить украинские полицейские и люди в камуфляже. Затем видно, как полицейские силой заставляют женщину отпустить мужчину и тащат ее за руки. На следующих кадрах один из мужчин в камуфляже с шевроном на рукаве берет женщину за горло и бьет ее головой о стену здания. В конце видео запечатлен отъезжающий микроавтобус, в котором, вероятно, находится похищенный мужчина.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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