Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об избиении женщины сотрудником военкомата во Львове.

Женщина пыталась предотвратить похищение мужчины полицейскими и неизвестными в камуфляже.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львове избил женщину, пытавшуюся предотвратить похищение мужчины полицейскими и неизвестными в камуфляже, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Львов. Центр города. В социальных сетях и медиа распространились видео, на которых, вероятно, военнослужащий ЛОТЦК и СП (Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) применил физическое воздействие на женщину во время мер по оповещению", - написал Лубинец в Telegram-канале.

На опубликованном им видео женщина кричит и держится за мужчину, которого пытаются утащить украинские полицейские и люди в камуфляже. Затем видно, как полицейские силой заставляют женщину отпустить мужчину и тащат ее за руки. На следующих кадрах один из мужчин в камуфляже с шевроном на рукаве берет женщину за горло и бьет ее головой о стену здания. В конце видео запечатлен отъезжающий микроавтобус, в котором, вероятно, находится похищенный мужчина.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.