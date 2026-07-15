Армия Израиля заявила об уничтожении двух командиров ХАМАС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила двух командиров специального подразделения «Нухба» ХАМАС на севере сектора Газа.
- В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что боевики представляли угрозу для израильских войск, и перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила двух командиров специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Вчера (во вторник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар по северу сектора Газа и уничтожили двух командиров подразделения "Нухба" ХАМАС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что боевики представляли непосредственную угрозу для израильских войск, действующих в секторе Газа. Отмечается, что перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения.
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