Армия Израиля заявила об уничтожении двух командиров ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила двух командиров специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в среду пресс-служба армии.

В пресс-службе отметили, что боевики представляли непосредственную угрозу для израильских войск, действующих в секторе Газа. Отмечается, что перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения.