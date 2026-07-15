В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и десяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Одесской, Николаевской, Черниговской, Черкасской областях, а также отдельных районах Киевской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской.