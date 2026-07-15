Трамп потребовал ускорить постройку подлодок для ВМС США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп потребовал от президента корпорации General Dynamics ускорить темпы строительства подводных лодок для американских ВМС.
- В настоящее время подводный флот США насчитывает 71 атомную подводную лодку.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от президента корпорации General Dynamics Дэнни Дипа ускорить темпы строительства подводных лодок для американских ВМС.
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"Мы должны строить их (подлодки - ред.) быстрее. Это единственное требование. Дэн, тебе нужно немного подразогнать процесс, ладно? Мы обязаны строить их быстрее", - сказал Трамп во время оборонного форума в штате Пенсильвания.
В настоящее время подводный флот США насчитывает 71 атомную подводную лодку.