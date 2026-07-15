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Трамп заявил, что США очень скоро нанесут поражение Ирану - РИА Новости, 15.07.2026
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23:31 15.07.2026
Трамп заявил, что США очень скоро нанесут поражение Ирану

Трамп: Иран очень скоро ждет поражение в конфликте с США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Иран скоро потерпит поражение в конфликте с США.
  • Американские военные провели несколько серий атак на Иран с 8 июля, а Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, а США ввели "полную морскую блокаду" Ирана.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран очень скоро ждет поражение в конфликте с Соединенными Штатами.
"Скоро мы нанесем Ирану поражение. Они будут побеждены очень скоро", - сказал Трамп во время оборонного форума в штате Пенсильвания.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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