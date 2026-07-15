Трамп заявил, что США очень скоро нанесут поражение Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что Иран скоро потерпит поражение в конфликте с США.

Американские военные провели несколько серий атак на Иран с 8 июля, а Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, а США ввели "полную морскую блокаду" Ирана.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран очень скоро ждет поражение в конфликте с Соединенными Штатами.

"Скоро мы нанесем Ирану поражение. Они будут побеждены очень скоро", - сказал Трамп во время оборонного форума в штате Пенсильвания.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.