Трамп заявил, что США очень скоро нанесут поражение Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что Иран скоро потерпит поражение в конфликте с США.
- Американские военные провели несколько серий атак на Иран с 8 июля, а Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
- Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, а США ввели "полную морскую блокаду" Ирана.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран очень скоро ждет поражение в конфликте с Соединенными Штатами.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.