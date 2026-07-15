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Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране, утверждает WSJ - РИА Новости, 15.07.2026
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23:15 15.07.2026
Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране, утверждает WSJ

WSJ: Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране и захвату Харк

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, а Трамп объявил о введении "полной морской блокады" Ирана.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк, после того как советники представили ему новые варианты эскалации конфликта, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
"Во вторник вечером Трамп провел совещание, чтобы обсудить захват острова Харк и других территорий вдоль Ормузского пролива силами американских войск, а также возможную бомбардировку туннельного комплекса у горы Пикакс... Расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты, также остается возможным сценарием", - пишет издание со ссылкой на чиновников США.
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Согласно публикации, Трамп якобы обсуждает захват и других островов в Ормузском проливе для защиты судоходства и ликвидации военных объектов Ирана, включая острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.
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