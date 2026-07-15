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Трамп допустил, что США могут уничтожить КСИР так же, как и ИГ* - РИА Новости, 15.07.2026
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22:48 15.07.2026
Трамп допустил, что США могут уничтожить КСИР так же, как и ИГ*

Трамп: США могут поступить с КСИР так же, как они поступили с ИГ

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут поступить с Корпусом стражей исламской революции в Иране так же, как они поступили с "Исламским государством*".
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут поступить с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Иране так же, как они поступили с "Исламским государством*".
"Да, означает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы получили звонок как раз, когда я сюда шел, они хотят встретиться. Они всегда хотят встретиться", - сказал Трамп каналу Fox Business, отвечая на вопрос, означает ли нежелание Трампа вести переговоры с Тегераном то, что США могут уничтожить КСИР так же, как было уничтожено ИГ*.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампИсламское государство*Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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