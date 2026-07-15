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Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели - РИА Новости, 15.07.2026
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22:45 15.07.2026
Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели

Трамп хочет сократить сроки ожидания поставки ракет Patriot и Tomahawk до недели

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о намерении ускорить производство и поставку систем вооружений, таких как комплексы Patriot, и ракет Tomahawk.
  • Время ожидания поставок планируется сократить с нескольких лет до одной недели или даже меньше.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ускорить производство и поставку систем вооружений, таких как комплексы Patriot, и ракет Tomahawk, сократив время их ожидания с нескольких лет до одной недели или даже меньше.
«

"В качестве примера можно взять тот же Patriot, который так активно продается, или ракету Tomahawk. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было ждать поставок год, полтора или два. Мы хотим, чтобы вы ждали неделю или, возможно, даже меньше. И мы добьемся этого очень скоро", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Газета New York Times ранее сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем в конце апреля, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, на восполнение которых уйдут годы.
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