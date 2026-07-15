Трамп хочет ускорить сроки производства Patriot и Tomahawk до недели

«

"В качестве примера можно взять тот же Patriot, который так активно продается, или ракету Tomahawk. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было ждать поставок год, полтора или два. Мы хотим, чтобы вы ждали неделю или, возможно, даже меньше. И мы добьемся этого очень скоро", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.