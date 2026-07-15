Трамп отказался называть сроки начала ударов по мостам в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что не собирается сообщать Тегерану крайние сроки для возобновления переговоров перед нанесением ударов по иранским мостам.

Ранее американский лидер сообщал, что США продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе, а на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не сядет за стол переговоров.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сообщать Тегерану крайние сроки для возобновления переговоров перед тем, как Соединенные Штаты начнут наносить удары по иранским мостами.

Ранее американский лидер заявил, что США продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе, а на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не сядет за стол переговоров.

"Не люблю называть крайние сроки", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собираются ли США устанавливать Ирану крайний срок до начала ударов по мостам.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.