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Трамп отказался называть сроки начала ударов по мостам в Иране - РИА Новости, 15.07.2026
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22:38 15.07.2026
Трамп отказался называть сроки начала ударов по мостам в Иране

Трамп заявил, что не собирается называть сроки начала ударов по мостам в Иране

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что не собирается сообщать Тегерану крайние сроки для возобновления переговоров перед нанесением ударов по иранским мостам.
  • Ранее американский лидер сообщал, что США продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе, а на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не сядет за стол переговоров.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сообщать Тегерану крайние сроки для возобновления переговоров перед тем, как Соединенные Штаты начнут наносить удары по иранским мостами.
Ранее американский лидер заявил, что США продолжат наносить удары по Ирану на этой неделе, а на следующей Вашингтон будет бомбить электростанции и мосты, если Тегеран не сядет за стол переговоров.
"Не люблю называть крайние сроки", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собираются ли США устанавливать Ирану крайний срок до начала ударов по мостам.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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