Трамп посоветовал Ирану вести себя хорошо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует.
- Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану "вести себя хорошо", подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.
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"Они (Иран – ред.) практически все знают, они понимают, что к чему. Им лучше вести себя хорошо", - сказал Трамп журналистам в Пенсильвании.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.