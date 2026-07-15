Отчет об ударе США по школе в Иране вряд ли опубликуют, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп сомневается, что результаты расследования американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб когда-нибудь опубликуют.

Американский лидер также выразил сомнения в том, что итоговый отчет вообще возможен.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сомневается, что результаты расследования американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб когда-нибудь станут достоянием общественности.

Ранее группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара США по школе в Минабе, жертвами которого стали свыше 120 детей.

« "Мне нужно будет переговорить с генералами... Знаете, я не думаю, что кто-либо когда-либо сможет сказать, что там произошло", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, обязуется ли он опубликовать результаты расследования инцидента.

Американский лидер также выразил сомнения в том, что итоговый отчет вообще возможен, однако пообещал опубликовать его по готовности после консультаций с военными.

"Мы ждем окончательного доклада. Не думаю, что такой доклад вообще может быть окончательным. Мы опубликуем его, когда он будет готов", - сказал Трамп.