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Отчет об ударе США по школе в Иране вряд ли опубликуют, заявил Трамп - РИА Новости, 15.07.2026
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19:00 15.07.2026
Отчет об ударе США по школе в Иране вряд ли опубликуют, заявил Трамп

Трамп: результаты расследования удара США по школе в Иране вряд ли обнародуют

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп сомневается, что результаты расследования американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб когда-нибудь опубликуют.
  • Американский лидер также выразил сомнения в том, что итоговый отчет вообще возможен.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сомневается, что результаты расследования американского удара по школе для девочек в иранском округе Минаб когда-нибудь станут достоянием общественности.
Ранее группа из 25 американских сенаторов потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара США по школе в Минабе, жертвами которого стали свыше 120 детей.
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"Мне нужно будет переговорить с генералами... Знаете, я не думаю, что кто-либо когда-либо сможет сказать, что там произошло", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, обязуется ли он опубликовать результаты расследования инцидента.

Американский лидер также выразил сомнения в том, что итоговый отчет вообще возможен, однако пообещал опубликовать его по готовности после консультаций с военными.
"Мы ждем окончательного доклада. Не думаю, что такой доклад вообще может быть окончательным. Мы опубликуем его, когда он будет готов", - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день бомбардировок под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. В результате этой атаки, по предварительным данным, погибли около 120 детей и не менее 175 человек в общей сложности.
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