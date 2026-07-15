Трамп допустил завершение конфликта на Украине до 2029 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.
- Его президентский срок заканчивается 20 января 2029 года.
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.
"Думаю, да", — заявил он телеканалу Fox News в ответ на вопрос, завершится ли конфликт на Украине до окончания его президентского срока, то есть до 20 января 2029 года.
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