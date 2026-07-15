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Трамп допустил завершение конфликта на Украине до 2029 года - РИА Новости, 15.07.2026
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14:57 15.07.2026 (обновлено: 22:07 15.07.2026)
Трамп допустил завершение конфликта на Украине до 2029 года

Трамп допустил завершение конфликта на Украине до конца его президентского срока

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.
  • Его президентский срок заканчивается 20 января 2029 года.
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока.
"Думаю, да", — заявил он телеканалу Fox News в ответ на вопрос, завершится ли конфликт на Украине до окончания его президентского срока, то есть до 20 января 2029 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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