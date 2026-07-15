Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает, что руководство России готово в скором времени заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент СЩА Дональд Трамп считает, что руководство России готово в скором времени заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.
"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин - ред.) готов заключить сделку. И скоро", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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