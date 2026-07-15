Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп демонстрирует ироничное отношение к угрозам своей жизни и часто шутит о них в узком кругу.

Несмотря на заявления о том, что он является «целью номер один» для Ирана, Трамп редко зацикливается на рисках покушения.

Трамп отреагировал фразой «Все мы как-то умрем!» на обсуждение мер безопасности перед матчем UFC в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто шутит о них в узком кругу, утверждает портал Президент США Дональд Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто шутит о них в узком кругу, утверждает портал Semafor со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

"За закрытыми дверями Трамп демонстрирует почти ироничное отношение к собственной безопасности. Более полудюжины его помощников и близких к нему законодателей подтвердили, что он не зацикливается на рисках покушения, но, когда речь заходит об этом, он часто "шутит по этому поводу", - пишет портал со ссылкой на законодателей и чиновника Белого дома.

При этом, по информации портала, несмотря на заявления о том, что он является "целью номер один" для Ирана , Трамп редко говорит об угрозах в свой адрес в приватной атмосфере.

"Он говорит об этом и в частном порядке: "Никто не говорил мне, насколько опасно быть президентом, а если бы мне сказали, я, вероятно, не стал бы баллотироваться". И он делает подобные комментарии в шутку, но за этим стоит реальность", - рассказал порталу чиновник.

В качестве одного из примеров отношения Трампа к покушениям на него портал приводит его реакцию на обсуждения мер безопасности перед матчем UFC в белом доме, террористическая атака на который была позднее предотвращена.

"Все мы как-то умрем!" - ответил президент, когда ему начали расписывать возможности подобной атаки во время мероприятия.