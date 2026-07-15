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Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
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14:02 15.07.2026
Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь, пишут СМИ

Semafor: Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто о них шутит

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп демонстрирует ироничное отношение к угрозам своей жизни и часто шутит о них в узком кругу.
  • Несмотря на заявления о том, что он является «целью номер один» для Ирана, Трамп редко зацикливается на рисках покушения.
  • Трамп отреагировал фразой «Все мы как-то умрем!» на обсуждение мер безопасности перед матчем UFC в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто шутит о них в узком кругу, утверждает портал Semafor со ссылкой на источники в окружении американского лидера.
"За закрытыми дверями Трамп демонстрирует почти ироничное отношение к собственной безопасности. Более полудюжины его помощников и близких к нему законодателей подтвердили, что он не зацикливается на рисках покушения, но, когда речь заходит об этом, он часто "шутит по этому поводу", - пишет портал со ссылкой на законодателей и чиновника Белого дома.
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При этом, по информации портала, несмотря на заявления о том, что он является "целью номер один" для Ирана, Трамп редко говорит об угрозах в свой адрес в приватной атмосфере.
"Он говорит об этом и в частном порядке: "Никто не говорил мне, насколько опасно быть президентом, а если бы мне сказали, я, вероятно, не стал бы баллотироваться". И он делает подобные комментарии в шутку, но за этим стоит реальность", - рассказал порталу чиновник.
В качестве одного из примеров отношения Трампа к покушениям на него портал приводит его реакцию на обсуждения мер безопасности перед матчем UFC в белом доме, террористическая атака на который была позднее предотвращена.
"Все мы как-то умрем!" - ответил президент, когда ему начали расписывать возможности подобной атаки во время мероприятия.
Трамп четыре раза за два года подвергался покушениям. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которая ранила его в ухо. Последним случаем, признанным покушением на жизнь американского лидера стал раскрытый в июне заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме.
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