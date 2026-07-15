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СМИ: Трамп в Белом доме обсудил удары по Ирану - РИА Новости, 15.07.2026
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06:42 15.07.2026
СМИ: Трамп в Белом доме обсудил удары по Ирану

Axios: Трамп провел совещание в Белом доме для обсуждения ударов по Ирану

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп провел совещание в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения ударов по Ирану.
  • На совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, и обсуждались новые планы по нанесению ударов по стратегическим целям в Иране.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник провел совещание в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения широкомасштабных ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
"Во вторник Трамп провел совещание в ситуационной комнате (Белого дома - ред.), чтобы обсудить массированную атаку на Иран, которая будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива", - говорится в сообщении портала.
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Как сообщает Axios, среди высокопоставленных официальных лиц на совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
По данным источников, на встрече обсуждались новые планы по нанесению ударов по стратегическим целям США в Иране, помимо ударов по целям в Ормузском проливе.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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