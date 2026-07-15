СМИ: Трамп в Белом доме обсудил удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп провел совещание в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения ударов по Ирану.
- На совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, и обсуждались новые планы по нанесению ударов по стратегическим целям в Иране.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник провел совещание в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения широкомасштабных ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
Как сообщает Axios, среди высокопоставленных официальных лиц на совещании присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
По данным источников, на встрече обсуждались новые планы по нанесению ударов по стратегическим целям США в Иране, помимо ударов по целям в Ормузском проливе.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.