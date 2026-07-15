СМИ: Трамп не считает проект Грэма* о санкциях против России приоритетным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп не считает принятие законопроекта Линдси Грэма* о санкциях против РФ своей приоритетной задачей.
- Трамп будет готов поддержать законопроект только в случае, если он гарантирует ему исключительное право приостанавливать или отклонять наложение санкций.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не считает принятие законопроекта скончавшегося сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) о санкциях против РФ своей приоритетной задачей, пишет газета New York Times.
"Трамп дал понять своим советникам, что этот вопрос (законопроекта Грэма* - ред,) не является для него приоритетным", - говорится в сообщении газеты.
Источник издания, имеющий отношение к разработке политики в отношении России, утверждает, что Трамп будет готов поддержать законопроект только в том случае, если он гарантирует ему исключительное право приостанавливать или отклонять наложение санкций.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.