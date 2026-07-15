Трамп признался, что не хочет вести переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, ссылаясь на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп признался, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Последовавшие за этим технические переговоры в Швейцарии окончились безрезультатно.

"Что ж, теперь я не хочу вести переговоры", – ответил Трамп на вопрос журналиста Fox News Трея Йингста о том, не вели ли США переговоры с неправильными людьми.