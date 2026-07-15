Трамп признался, что не хочет вести переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.
- Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, ссылаясь на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп признался, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.
"Что ж, теперь я не хочу вести переговоры", – ответил Трамп на вопрос журналиста Fox News Трея Йингста о том, не вели ли США переговоры с неправильными людьми.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.