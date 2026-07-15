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Трамп признался, что не хочет вести переговоры с Ираном - РИА Новости, 15.07.2026
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02:12 15.07.2026
Трамп признался, что не хочет вести переговоры с Ираном

Трамп заявил, что не на данный момент не намерен вести переговоры с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, ссылаясь на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп признался, что в данный момент не намерен вести переговоры с Ираном.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Последовавшие за этим технические переговоры в Швейцарии окончились безрезультатно.
"Что ж, теперь я не хочу вести переговоры", – ответил Трамп на вопрос журналиста Fox News Трея Йингста о том, не вели ли США переговоры с неправильными людьми.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп посетовал, что США с трудом находят иранские цели в Ормузском проливе
02:11
 
В миреИранСШАШвейцарияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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