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Трамп считает маловероятными удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк - РИА Новости, 15.07.2026
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01:50 15.07.2026
Трамп считает маловероятными удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк

Трамп допустил, что США могут нанести удары по инфраструктуре острова Харк

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре острова Харк на данный момент маловероятно.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы нанести удары по нефтяной инфраструктуре острова Харк, однако добавил, что на данный момент считает их маловероятными.
"Я сказал: бейте по всему, кроме нефти ... Это, знаете ли, весомая часть мировой экономики. Поэтому мы по ней (нефтяной инфраструктуре - ред.) не бьем. В какой-то момент могли бы, но я думаю, это маловероятно", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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