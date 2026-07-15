Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если не будет сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует заключить соглашение с США, иначе от Ирана ничего не останется.

Американские военные провели несколько серий атак на Иран с 8 июля, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если тот не заключит соглашение с Соединенными Штатами.

"Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется", - сказал Трамп в интервью Fox News

Когда журналист спросил американского лидера, верит ли тот, что иранцы серьезно настроены на сделку, тот ответил, что у них нет иного выбора.

"Я думаю, у них нет выбора", - уточнил он

Он также заверил, что американские военные будут беречь гражданских во время ударов по Ирану . По его мнению, Штаты "очень осторожны с гражданским населением".