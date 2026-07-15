Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если не будет сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует заключить соглашение с США, иначе от Ирана ничего не останется.
- Американские военные провели несколько серий атак на Иран с 8 июля, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если тот не заключит соглашение с Соединенными Штатами.
Когда журналист спросил американского лидера, верит ли тот, что иранцы серьезно настроены на сделку, тот ответил, что у них нет иного выбора.
"Я думаю, у них нет выбора", - уточнил он
Он также заверил, что американские военные будут беречь гражданских во время ударов по Ирану. По его мнению, Штаты "очень осторожны с гражданским населением".
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.