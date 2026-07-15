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Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если не будет сделки - РИА Новости, 15.07.2026
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01:49 15.07.2026 (обновлено: 02:04 15.07.2026)
Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если не будет сделки

Трамп: от Ирана ничего не останется, если сделка с США не будет достигнута

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует заключить соглашение с США, иначе от Ирана ничего не останется.
  • Американские военные провели несколько серий атак на Иран с 8 июля, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что от Ирана ничего не останется, если тот не заключит соглашение с Соединенными Штатами.
"Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Когда журналист спросил американского лидера, верит ли тот, что иранцы серьезно настроены на сделку, тот ответил, что у них нет иного выбора.
"Я думаю, у них нет выбора", - уточнил он
Он также заверил, что американские военные будут беречь гражданских во время ударов по Ирану. По его мнению, Штаты "очень осторожны с гражданским населением".
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
США около часа назад контактировали с Ираном, заявил Трамп
01:28
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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