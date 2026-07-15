Трамп отказался сообщить, собирается ли он захватить иранский остров Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харг.

Трамп заявил, что было бы глупо заранее сообщать о таких планах.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харк.

"Я не могу сказать вам этого, поскольку если бы я так сделал, это было бы глупо", - заявил Трамп Fox News в ответ на вопрос, собирается ли он захватить остров.

Также американский лидер упомянул неких "других людей", которые могут осуществить захват в интересах США , но не уточнил, о ком идет речь.

"У нас есть другие люди, которые осуществят наземную кампанию для нас", - сказал он.

Трамп также добавил, что иногда бывает так, что наземная операция нужна.