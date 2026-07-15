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Трамп отказался сообщить, собирается ли он захватить иранский остров Харк - РИА Новости, 15.07.2026
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01:23 15.07.2026 (обновлено: 01:57 15.07.2026)
Трамп отказался сообщить, собирается ли он захватить иранский остров Харк

Трамп не ответил на вопрос, планирует ли он захватить Харк

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харг.
  • Трамп заявил, что было бы глупо заранее сообщать о таких планах.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харк.
"Я не могу сказать вам этого, поскольку если бы я так сделал, это было бы глупо", - заявил Трамп Fox News в ответ на вопрос, собирается ли он захватить остров.
Также американский лидер упомянул неких "других людей", которые могут осуществить захват в интересах США, но не уточнил, о ком идет речь.
"У нас есть другие люди, которые осуществят наземную кампанию для нас", - сказал он.
Трамп также добавил, что иногда бывает так, что наземная операция нужна.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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