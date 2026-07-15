Трамп отказался сообщить, собирается ли он захватить иранский остров Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харг.
- Трамп заявил, что было бы глупо заранее сообщать о таких планах.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харк.
Также американский лидер упомянул неких "других людей", которые могут осуществить захват в интересах США, но не уточнил, о ком идет речь.
"У нас есть другие люди, которые осуществят наземную кампанию для нас", - сказал он.
Трамп также добавил, что иногда бывает так, что наземная операция нужна.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.